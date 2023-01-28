NBA／「字母哥」獲明星賽先發後帶隊贏球 對手教頭：他就是野獸

公鹿今日作客溜馬主場，當家球星「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)在罰球表現不佳的情況下，全場仍貢獻41分12籃板，率領公鹿以141：131擊敗溜馬。賽後針對「字母哥」獲選明星賽先發，且擔任隊長職務，對手溜馬著名老教頭卡萊爾說，「太難防守了，他太特別人，恐怕前無古人，可能也後無來者，他就是野獸，真真正正的一隻野獸。」

公鹿首節就狂轟45分，第二節又攻進40分，上半場就取得85：56大幅領先。公鹿也成為NBA史上第一支連續2場客場比賽，上半場得分超過80分的球隊。

溜馬在第三節展開反撲，打出43：29的攻勢，將分差縮為15分。由於安戴托昆波前3節6罰1中，溜馬末節為了追分使出「駭客戰術」。不料安戴托昆波末節罰球稍微回穩，12罰6中，單節16分還上演精采爆扣的表現，幫助公鹿穩穩收下勝利。

THAT'S CRAAAZYYYYY!! pic.twitter.com/a4nxeaCfAG — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2023年1月28日

公鹿除了安戴托昆波外，哈勒戴（Jrue Holiday）也繳出20分9助攻9籃板的準大三元表現，米道頓（Khris Middleton）則繳出傷癒復出後最高的17分。

溜馬的部分，長人透納（Myles Turner）表現出色，攻下24分還有4阻攻，射手希爾德（Buddy Hield）22分，菜鳥馬瑟倫（Bennedict Mathurin）21分8籃板。