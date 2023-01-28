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NBA／生涯第三度丟牙套遭驅逐 柯瑞遭聯盟罰75萬

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞遭聯盟罰75萬。法新社
柯瑞遭聯盟罰75萬。法新社

勇士主控柯瑞（Stephen Curry）在日前出戰灰熊之戰，因為在比賽最後階段將牙套怒丟到觀眾席遭到驅逐出場後，今天聯盟也對此行為開罰2萬5000美元（約台幣75萬2500元）。

柯瑞在日前與灰熊之戰，因於比賽最後1分多鐘不滿球隊小老弟波爾（Jordan Poole）的倉促出手，在回防時氣的將口中牙套丟向場邊觀眾席，讓他吞下技術犯規並遭到驅逐出場。

而這也是柯瑞生涯第三度遭到驅逐出場，且三次都與他丟牙套有關，今天聯盟也對於柯瑞的行為開罰2萬5000美元，在該場比賽結束後柯瑞也解釋自己的行為，「那是比賽的關鍵時刻，而我們的賽季已經過去大半，這是關於迫切感的問題，當你對於某些事情相當渴望時，但我的反應卻讓自己退出了比賽，還讓球隊陷入困境。」

對於柯瑞繼2016年總冠軍賽第六戰，2017年也曾發生過因丟牙套遭到驅逐出場的狀況後，這一次又犯下相同錯誤，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）說：「他已經知道自己不能再犯下這個錯誤。」

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