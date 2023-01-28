NBA／詹姆斯「經典之戰」球衣370萬美元售出 創史上第三高
詹姆斯（LeBron James）征戰NBA多年，打出無數經典戰役，其中2013年總決賽第7戰的實戰球衣日前登上拍賣網站《蘇富比》，今日確定以370萬美元天價售出，創下史上第三高紀錄。
先前的球衣拍賣紀錄是喬丹（Michael Jordan）1998年總決賽第一戰的公牛戰袍，成交價高達1009萬美元。第二名則是馬拉度納（Diego Maradona）1986年世界盃，上演「上帝之手」時的戰袍，成交價高達928萬美元。
詹姆斯2013年總決賽第7戰，繳出37分12籃板4助攻統治級表現，率領熱火95：88擊敗馬刺，完成二連霸，他當時所身穿的「原味戰袍」也在近日進入拍賣市場，最終以370萬美元售出。
蘇富比主管瓦赫特（Brahm Wachter）拍賣結束後也發布聲明：「現在正值詹姆斯職業生涯的關鍵時刻，他即將成為NBA歷史得分王。這是繼成功拍賣喬丹「最後一舞」球衣後，另一件無與倫比的傳奇球衣拍賣。」
不過這件球衣其實並非詹姆斯所有拍賣品之中，價值最高之物。詹姆斯親筆簽名的菜鳥球員卡，曾在2021年以520萬美元賣出，成為當時最昂貴的籃球球員卡。
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