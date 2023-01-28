NBA／拿卡魯索防守能力當籌碼 傳公牛開價要交易兩支首輪籤

先前報導指出，公牛因戰績不佳，將在本季交易截止日前成為賣家，只有後衛卡魯索（Alex Caruso）是非賣品。不過根據最新消息指出，如果有球隊願意出兩支首輪選秀籤，公牛會考慮交易他，勇士、尼克均有意提出報價。

卡魯索雖然有出色的防守能力，但本季出賽42場，僅繳出5.5分、3.3助攻、3.0籃板的成績單。不過《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）指出，公牛仍獅子大開口，希望從卡魯索交易案中獲得支枚首輪選秀籤。

另外公牛隨隊記者強森（K.C. Johnson）更爆料，已經有多隊向公牛詢價，其中尼克願意出年輕前鋒托平（Obi Toppin）及選秀權，勇士也是強力競爭者之一。