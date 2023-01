NBA／唐西奇打3分鐘就傷退 中斷連211場得分上雙紀錄

本賽季打出MVP級身手,並且在今天公布的全明星賽票選入選先發名單的獨行俠一哥唐西奇(Luka Doncic),在今天出戰太陽的比賽中,於開賽後不到3分鐘就因傷退賽,僅留下1籃板的數據,中斷個人連續211場得分上雙位數的聯盟現存第二長紀錄。

唐西奇在今天與太陽之戰賽前已經連續211場例行賽得分上雙,在聯盟現役球員中僅次於詹姆斯的1135場,而詹姆斯的這項紀錄同時也是聯盟歷史紀錄。

Luka Doncic is heading to the locker room after hurting his left ankle 🙏pic.twitter.com/IULzyJPdQP