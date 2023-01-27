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NBA／錯過明星賽先發布朗不失望 卻失關鍵兩罰種敗因

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克隊布朗。法新社
塞爾蒂克隊布朗。法新社

NBA官方在今天公布今年全明星賽先發陣容名單，其中塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）順利入選，不過搭擋布朗（Jaylen Brown）卻未能擠進先發名單之中，在今天塞爾蒂克以117：120於延長賽不敵尼克後，布朗也直言並沒有感到太過失望，也將此拋諸腦後投入在比賽之中。

布朗本賽季繳出一張平均26.9分、7.1籃板的亮眼成績單，兩項數據都來到個人生涯新高，不過在今天公布的全明星賽先發名單中，布朗在東區後衛票選排名第3名，僅次於籃網厄文（Kyrie Irving）與騎士米契爾（Donovan Mitchell），但也因此與先發陣容擦身而過，未能與隊友泰托姆一同入選。

而在今天出戰尼克的比賽中，布朗也繳出22分、9籃板的亮眼數據，不過他在延長賽倒數階段卻錯失能幫助球隊超前比數的關鍵兩罰，最終塞爾蒂克就以3分差距不敵尼克，苦吞三連敗。

對於未能入選明星賽先發名單，布朗賽後坦言並沒有太過失望，也在比賽前就將這個消息拋諸腦後，專注在球場上，「為了自己好，我必須忘掉這些，繼續專注在球場上，我愛比賽，但今天的布朗不是一個我能夠自己掌握的狀態。」

至於泰托姆今天則是猛轟全隊最高的35分外帶14籃板，談到入選明星賽先發名單，他則說：「我不想把這視為理所當然，儘管我肯定希望自己能夠成為先發，畢竟這是我從兒時就有的夢想，能夠在明星賽成為先發的一員對我來說意義重大，但我不想習慣於此。」

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