NBA／厄文轟40分白搭 籃網不敵活塞又傷兩大將

在今天公布的NBA全明星賽先發票選結果中,入選東區先發陣容的籃網主控厄文(Kyrie Irving),於出戰活塞的比賽中雖然單場猛轟40分,但最終籃網仍是不敵全隊8人得分上雙的活塞,以122:130吞下近8場比賽以來的第6敗。

籃網近期在球隊一哥杜蘭特右膝蓋受傷缺陣的情況下,小柯瑞(Seth Curry)也持續缺陣,在今天與活塞之戰又傷兩大將,西蒙斯(Ben Simmons)在第三節因為左膝蓋痠痛問題提前退賽,留下出賽20分鐘0分但送出7次助攻的數據。

在又少了一名大將的情況下,籃網今天也由厄文獨挑大梁,他上半場就拿下18分,幫助籃網還保有1分領先,不過下半場活塞由波格丹諾維奇(Bojan Bogdanovic)、比伊(Saddiq Bey)領軍展開猛烈反撲,儘管末節厄文試圖力挽狂瀾,但前鋒華倫(T.J. Warren)也在第四節傷退,最終籃網仍是以8分差距吞下敗仗。

對於球隊在本場比賽又傷了兩名大將,籃網總教練馮恩(Jacque Vaughn)賽後也表示,目前還不清楚西蒙斯與華倫的傷勢狀況,兩人都將會進行核磁共振檢查後才能進一步確定傷勢。

40 PTS

6 AST

6 3PM



Kyrie Irving put up his second 40-pt performance of the month tonight 🔥 pic.twitter.com/8Ak15QlJ9Y