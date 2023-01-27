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NBA／厄文轟40分白搭 籃網不敵活塞又傷兩大將

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
籃網隊厄文。路透
籃網隊厄文。路透

在今天公布的NBA全明星賽先發票選結果中，入選東區先發陣容的籃網主控厄文（Kyrie Irving），於出戰活塞的比賽中雖然單場猛轟40分，但最終籃網仍是不敵全隊8人得分上雙的活塞，以122：130吞下近8場比賽以來的第6敗。

籃網近期在球隊一哥杜蘭特右膝蓋受傷缺陣的情況下，小柯瑞（Seth Curry）也持續缺陣，在今天與活塞之戰又傷兩大將，西蒙斯（Ben Simmons）在第三節因為左膝蓋痠痛問題提前退賽，留下出賽20分鐘0分但送出7次助攻的數據。

在又少了一名大將的情況下，籃網今天也由厄文獨挑大梁，他上半場就拿下18分，幫助籃網還保有1分領先，不過下半場活塞由波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）、比伊（Saddiq Bey）領軍展開猛烈反撲，儘管末節厄文試圖力挽狂瀾，但前鋒華倫（T.J. Warren）也在第四節傷退，最終籃網仍是以8分差距吞下敗仗。

對於球隊在本場比賽又傷了兩名大將，籃網總教練馮恩（Jacque Vaughn）賽後也表示，目前還不清楚西蒙斯與華倫的傷勢狀況，兩人都將會進行核磁共振檢查後才能進一步確定傷勢。

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