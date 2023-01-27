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NBA／明星賽連6度任隊長組隊 詹姆斯隊過去竟從未輸過

中央社／ 洛杉磯26日綜合外電報導
2018年NBA明星賽改為隊長制後，6年來都是由詹姆斯組隊。 法新社
2018年NBA明星賽改為隊長制後，6年來都是由詹姆斯組隊。 法新社

美國職籃NBA明星賽先發名單出爐，洛杉磯湖人的詹姆斯和密爾瓦基公鹿的安戴托昆波將成為兩隊的隊長。而詹姆斯生涯19次獲選參賽，追平賈霸創下的紀錄。自2018年NBA明星賽改成隊長制以來，詹姆斯連續第六度獲得隊長職務，負責選秀組隊，過去五屆均是由他的隊伍獲勝，也就是保持不敗紀錄。

NBA明星賽下個月將在猶他爵士主場進行，費城76人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）並未擠進先發名單。

生涯總得分將超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的詹姆斯（LeBron James），生涯第19次獲選參加明星賽，這平了賈霸締造的NBA紀錄。

詹姆斯曾4度奪得NBA總冠軍，本季平均每場比賽可獲29.9分、8.5籃板、7助攻，這次的得票又是西區最高，這讓他成為NBA採用明星賽現行制度6年來，全都是擔任隊長的角色。明星賽兩隊的隊長，可在先發名單中，選擇自己想要搭檔的隊友。

兩度獲選為年度最有價值球員（MVP）的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）曾在2019年、2020年兩度擔任明星賽隊長，這將是他生涯第3度獲此殊榮。

西區和詹姆斯同樣在先發名單中的，還有紐奧良鵜鶘前鋒威廉森（Zion Williamson）、丹佛金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）、金州勇士後衛柯瑞（StephenCurry）、達拉斯獨行俠後衛唐西奇（LukaDoncic）。

進到東區先發名單的還有布魯克林籃網前鋒杜蘭特（Kevin Durant）及後衛厄文（Kyrie Irving）、波士頓塞爾蒂克前鋒塔泰托姆（Jayson Tatum）、克里夫蘭騎士後衛米契爾（Donovan Mitchell）。

兩次成為年度MVP的約基奇已連5屆獲選參加明星賽，他本季有平均25.1分、11籃板、9.9助攻的成績，率金塊目前在西區排名第1。

本季威廉森平均可獲26分、7籃板、4.6助攻，但他因為腿筋傷勢，1月2日至今都沒有出賽。

杜蘭特這次入選，是他連13次獲選參加明星賽，但目前不確定他2月19日時，是否能夠在明星賽亮相，因為他自1月8日扭傷膝蓋後就沒再上場了，因此可能連3次錯過明星賽。

厄文這是第8次獲選參加明星賽，泰托姆則是第4次入選、第1次成為明星賽先發球員。

同樣將首度在明星賽先發的米契爾，將回到老東家爵士的主場出賽。他是在去年9月被爵士交易到騎士。

明星賽的替補球員，將由教練圈選，將於下週公布，而隊長將在明星賽前選擇自己的隊友。

除了恩比德外，曼菲斯灰熊的莫蘭特（JaMorant）、波特蘭拓荒者的里拉德（DamianLillard）、76人的哈登（James Harden）、湖人的戴維斯（Anthony Davis）等未被選為明星賽先發球員的遺珠，都還有以替補身分參賽的機會。

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