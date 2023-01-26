NBA／直言不欣賞灰熊 湯普森：他們嘲諷伊古達拉
勇士與灰熊近年火藥味濃厚，儼然成為新世仇。勇士球星湯普森（Klay Thompson）今日受訪時坦承雙方之間有恩怨並直言，「不欣賞灰熊。」
被問到擊敗灰熊是否意義重大，湯普森表示，「可以這麼說，他們有一位球員對伊古達拉（Andre Iguodala）說尖酸刻薄的話，勇士有一天會退休伊古達拉的背號，所以我不欣賞灰熊。」
湯普森暗指的球員就是布魯克斯（Dillon Brooks）。勇士曾在2019-20賽季面臨重組，將伊古達拉送去灰熊。當時灰熊也處在重建階段，伊古達拉卻不願意上場，引發灰熊球員不滿。
因此布魯克斯在去年3月擊敗勇士的一場比賽後，嘲諷伊古達拉，「我們有願景，但他沒有。把他送回勇士，在那邊他可以做他的事情。這很好」
從目前的戰績來看，雙方有機會在季後賽首輪再度碰頭。儘管灰熊近期吞下4連敗，但仍高居西區第2；勇士目前則以24勝24敗並列西區第8。
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