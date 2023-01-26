NBA／里拉德狂飆60分退爵士 三分球命中數登歷史第6

拓荒者今日在主場迎戰爵士，當家球星里拉德（Damian Lillard）火力全開，全場29投21中包含9顆三分球、10罰9中狂攻60分8助攻7籃板3抄截，率領拓荒者以134：124擊退爵士。

這是里拉德生涯第14次得分破50，第4次破60，里拉德也將三分球命中數推進至2283顆，超越傳奇球星卡特（Vince Carter），成為歷史第6。

里拉德首節拿到9分，不過全隊整節只拿到19分，拓荒者因此陷入雙位數落後。第二節拓荒者大爆發，里拉德個人狂飆17分，包含兩記超遠三分球，半場結束前反而取得2分領先。

第三節里拉德火力更上一層樓，再度上演「Logo Shot」，單節投籃11中9，狂轟24分，三節打完就得到50分，也幫助拓荒者將分差擴大至11分。

里拉德末節前半段休息，在比賽後段重返球場，攻下10分。可惜最後一次三分球出手未命中，無緣打破個人職業生涯61分的紀錄。