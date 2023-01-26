NBA／太陽將尋找保羅接班人 傳有意灰狼羅素等4名控衛

太陽本季受傷兵影響，戰績不如預期，陣中37歲老將保羅（Chris Paul）本季目前為止只出賽28場，數據也有所下滑，因此球隊也開始尋找保羅接班人。

保羅本季場均上場31.2分鐘、攻下13.4分、出手10.5次皆創生涯新低，顯現他已逐漸轉型為副手。另外投籃命中率下滑至43.4%、8.5次助攻，也是轉戰太陽以來最差紀錄。

根據知名記者史坦（Marc Stein）先前的報導，太陽在交易大限前有意交易來暴龍范弗利特（Fred VanVleet）、黃蜂洛齊爾（Terry Rozier）、尼克奎克利（Immanuel Quickley）。

另外《Bleacher Report》記者平克斯（Eric Pincus）今日也爆料灰狼羅素（D'Angelo Russell）被放上交易談判桌，太陽、熱火、獨行俠及快艇都有意爭取。

即將滿27歲的羅素，合約將在球季結束後到期，先前取消關注灰狼官方IG後，交易流言不斷。本季出賽48場，場均17.6分、6.3助攻，投籃命中率46.5%、三分球命中率38.3%。值得一提的是，他與太陽當家球星布克（Devin Booker）從高中時期就是親密的朋友。