NBA／安比德、西蒙斯首度對決 76人險退籃網奪6連勝

西蒙斯（Ben Simmons）被76人交易後，首度與前搭檔安比德（Joel Embiid）同場出賽，傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）也在球場第一排觀賽。雙方在場上打得激烈，76人主場球迷也不停在場邊鼓噪。雙方一路激戰至最後關頭，才由76人以137：133驚險擊敗籃網。

儘管西蒙斯防守能力出色，但安比德仍眼睛冒火，多次單打挑戰西蒙斯，站上罰球線時也屢獲球迷「MVP」歡呼。首節雙方火力全開，皆攻下41分，不過第二節籃網熄火，讓76人半場取得75：65領先。

Boos for Ben Simmons in Philly after his first foul on Embiid 👀 pic.twitter.com/HbSfVb35IP — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2023年1月26日

第三節西蒙斯和安比德開始有言語交流，76人一度取得17分領先，不過籃網靠著渡邊雄太連得5分，以及西蒙斯槍響前的一條龍上籃，成功將分差縮至9分。

What do you think is being said here between the two former teammates? 🧐#NETSonYES pic.twitter.com/uVcvkxwc8D — YES Network (@YESNetwork) 2023年1月26日

末節前段西蒙斯吞下第5犯，76人還將分差拉開至14分，不過籃網卻在小柯瑞（Seth Curry）的帶領下打出18：4的攻勢追平比數。此時76人球星哈登（James Harden）挺身而出，連續飆進2記三分球和傳出1次助攻，幫助76人重新要回領先。

Back-to-back Beard triples ‼️



Sixers lead by 6 with 2:17 to go on ESPN! #NBARivalsWeek pic.twitter.com/hQKfmPhrPm — NBA (@NBA) 2023年1月26日

籃網持續窮追不捨，不過哈登在時間剩23.2秒時切入得分，取得4分領先。渡邊雄太上籃回敬2分，但比賽剩13.1秒，只能展開犯規戰術，76人梅爾頓（De'Anthony Melton）2罰全中，暫停回來後。籃網發生失誤，終場76人就以137：133收下勝利。

76人球星安比德全場攻下26分10籃板，哈登23分7助攻，馬克西27分5助攻；籃網的部分，小柯瑞拿到賽季新高32分，厄文（Kyrie Irving）30分10助攻，克萊克斯頓（Nic Claxton）25分11籃板，西蒙斯12分5籃板5助攻。