NBA／范弗利特成季中交易大熱門 傳8隊有意爭取

戰績表現不進理想的暴龍，近一段時間頻頻和交易傳言連結在一起，外界普遍認為他們很可能會透過季中交易截止來重組陣容，或為未來提前作調整。

這其中除了被視為最有可能拿出來交易的崔蘭特（Gary Trent Jr.）外，面臨合約年的范弗利特（Fred VanVleet）同樣也是交易流言的核心人物。

即將滿29歲的范弗利特在2023-24年賽季握有球員選項，一般認為他將會提前跳出合約，選擇投入自由市場。也因此，暴龍最終只能選擇和他簽約，雙方繼續合作；或者避免在兩頭空的前提下，在季中交易截止日前有所動作，至少拿回一些籌碼。

根據報導指出，聯盟目前有多達8支球隊有意爭取范弗利特，分別是邁阿密熱火、洛杉磯湖人、洛杉磯快艇、明尼蘇達灰狼、達拉斯小牛、鳳凰城太陽、華盛頓巫師、奧蘭多魔術。