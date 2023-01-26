NBA／亞當斯右膝後十字韌帶扭傷 預估缺席3至5週

目前仍持續緊追西區龍頭金塊的灰熊，此時卻傳出陣中主力中鋒亞當斯（Steven Adams）受傷的消息。根據報導指出，亞當斯因右膝後十字韌帶扭傷，將至少缺席3週的時間。

亞當斯是在之前與太陽的比賽最後階段出現右膝傷勢，隨後提前離開球場。經過檢查確認了傷勢狀況，預估將要缺席3到5週才能回歸。至於重返球場的具體時間則是視恢復情況而定。

本季亞當斯場均可以貢獻8.6分11.5籃板2.3助攻，他的進攻籃板排在全聯盟第一。儘管灰熊陣中兵多將廣，但少了這麼一位強悍的藍領中鋒，禁區戰力勢必也會受到一定程度的影響。