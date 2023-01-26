NBA／全明星賽選秀新玩法 詹姆斯挑戰組團6連勝

NBA全明星賽台灣時間下月20日登場，今年聯盟提出新玩法，將全明星賽球員選秀的環節挪至開賽前，所有球員在比賽當天才會知道自己所屬哪隊。

過去5季湖人球星詹姆斯（LeBron James）都擔任全明星賽隊長，他所屬的球隊取得5勝0敗的戰績，展現驚人的組團能力。今年到目前為止，詹姆斯仍穩居人氣王寶座，有望連6季擔任隊長，根據先前投票結果，他的對手預計是公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）或籃網杜蘭特（Kevin Durant）。

全明星賽先發票選將在27日出爐，由50%的球迷投票、25%球員投票和25%媒體投票來決定。替補球員下月3日公布，由NBA教練投票決定。明星賽當天雙方隊長會先輪流挑選先發球員，再選擇替補球員。