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NBA／湖人換來八村壘後 總管強調「補強工作還沒結束」

聯合新聞網／ 綜合報導
八村壘搭上紅眼班機來到洛杉磯後立即加入訓練。 截圖自湖人官方推特
八村壘搭上紅眼班機來到洛杉磯後立即加入訓練。 截圖自湖人官方推特

在交易大限前開出第一槍換來八村壘的湖人，總管佩林卡(Rob Pelinka)今日在記者會上強調，「補強工作還沒結束」，仍會持續觀察其他29隊狀況。

在交易市場觀望多時的湖人，昨天終於出手，已3個二輪籤與後衛納恩向巫師換來日籍前鋒八村壘，外界評價有好有壞，但至少湖人並沒有花費太高代價就完成鋒線補強，幫詹姆斯找到好幫手。

不過美媒不認為湖人會就此收手，總管佩林卡今日也在歡迎八村壘加入的記者會上坦承補強還沒結束，「只要我們評估交易換來的球員能幫助我們奪冠，我們就會放手去做」！

湖人還想送走貝佛利。 路透社
湖人還想送走貝佛利。 路透社

據《The Athletics》報導，活塞的波格丹諾維奇(Bojan Bogdanovic)仍是湖人頭號目標，而貝佛利(Patrick Beverley)與兩枚首輪籤則會是紫金大軍的籌碼。然而活塞開出少要首輪未保護選秀籤，湖人則希望能有樂透順位保護，避免未來必須重建時無籤可用，雙方在此點上並無交集。

不過隨著戴維斯即將復出，若湖人在交易大限前成功拉抬戰績，或許屆時會有不同想法。

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