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NBA／湖人終於等到你了！ AD有望26日對馬刺時復出

聯合新聞網／ 綜合報導
戴維斯有望對戰馬刺時復出，湖人終於盼到他與詹皇再次連線。 美聯社
戴維斯有望對戰馬刺時復出，湖人終於盼到他與詹皇再次連線。 美聯社

今日不敵快艇後，吞下洛城內戰10連敗的湖人，總算傳來好消息，據《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）推特透露，因傷缺陣20場的戴維斯終於有望在明日對戰馬刺時復出。

戴維斯是在去年12月中對金塊一戰中右腳受傷，當時他正打出生涯最佳表現，平均可得27.4分與12.1籃板，是轉戰湖人後最佳表現，帶領紫金大軍掙脫開季2勝10敗的泥沼。

而在戴維斯倒下後，湖人在詹姆斯全力燃燒下，免強帶出10勝10負五成勝率，但目前戰績22勝26敗勝率仍不及五成，暫居西區第13名，持續與附加賽名單保有社交距離，不過距離第10的勇士僅差1.5場。

《ESPN》記者麥克曼奈明率先在推特揭露戴維斯有望回歸消息，他表示只要明天熱身時沒有其他狀況，戴維斯就會被登錄在可出賽名單，不過預期會有20-24分鐘的上場時間限制。

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