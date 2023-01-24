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NBA／皮朋前妻曬與喬丹兒子親密合照 已得未來公公認可？

聯合新聞網／ 綜合報導
皮朋前妻(右)與喬丹兒子相戀。 拉莎皮朋IG
皮朋前妻(右)與喬丹兒子相戀。 拉莎皮朋IG

著名NBA球星皮朋(Scottie Pippen)前妻拉莎(Larsa Pippen)，於今天在個人IG曬出與「空中飛人」喬丹(Michael Jordan)二兒子馬庫斯(Marcus Jordan)親密合照，這次拉莎首度在IG大方秀愛的照片，且是在喬丹大型紀念「23」號球衣花卉裝飾前，外界認為這段戀情已獲得喬丹的認可了。

兩人於今年10天才在IG限動同步發表親吻照之後，證實傳聞已久兩人的戀情之後，今天拉莎直接就在個人IG上，放上兩人在馬庫斯所開設喬丹商品精品店(TROPHY ROOM)的合照，表示兩人已不再隱藏這段感情。

48歲的拉莎仍繼續保留前夫皮朋的姓，這讓皮朋與喬丹的連結更形微妙。皮朋與喬丹兩人先前是1990年代公牛隊6度奪冠的戰友，卻也因2020年疫情時發布的喬丹紀錄片「最後一舞」，讓皮朋為之氣結，多次抨擊紀錄片內容，不合之說浮出檯面，如今32歲的喬丹二兒子卻愛上了皮朋前妻，這兩人恩怨情仇，更成了各方議論不已的話題。

拉莎曾是一名模特兒及藝人，也是美國名媛卡戴珊姐妹的閨蜜，20歲出頭時與年長她10歲的皮朋結婚，生下4個孩子，於2018年分居，2021年正式完成離婚手續，結束20多年婚姻關係，如今「姊弟戀」愛上相差16歲的喬丹兒子，讓外界投以好奇眼光，現在兩人正式公開這段關係。

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