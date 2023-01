NBA／首節攻20分強勢回歸 字母哥：我們這團回來了

2021年NBA總冠軍公鹿隊於今天對抗活塞之役迎來兩位大將回歸,其中兩屆年度MVP「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)在缺席五場之後,首節就攻下20分表現,助隊第一節打下49:24領先優勢,早早把比賽送終,最後以150:130大勝,同時也慶祝米道頓(Khris Middleton)再度回到場上,這場勝利讓「字母哥」大喜說,「我們這團都回來了。」

安戴托昆波近來因左膝疼痛休息調整,於今天回歸攻下29分12籃板,由於早早進入垃圾時間,因此僅上場27分鐘就夠了,至於米道頓本賽季從傷兵開始,去年12月一度出賽7場,但仍感不適再進傷兵,終於今年首場亮相,從板凳出發上場15分鐘得8分,這對2021年冠軍組合,總算時隔一個月之後再度合體。

看到此景,中鋒洛培茲(Brook Lopez)都感動的說,「看到大家都在一起真是太棒了。」興奮過頭的公鹿隊首節差兩分就平了史上單節最高分紀錄,字母哥說了一句,「我就是想打得積極一點。」

公鹿隊此役獲勝,讓他們成為東區第三支30勝隊伍,落後排名第二76人只有半場勝差,活塞吞4連敗,依舊保持東區爐主寶座。

Giannis in 26 minutes tonight:



💪 29 PTS

💪 12 REB

💪 4 AST



Bucks get the W in Detroit. pic.twitter.com/2BWViDlAAI