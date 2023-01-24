NBA／首節攻20分強勢回歸 字母哥：我們這團回來了
2021年NBA總冠軍公鹿隊於今天對抗活塞之役迎來兩位大將回歸，其中兩屆年度MVP「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)在缺席五場之後，首節就攻下20分表現，助隊第一節打下49：24領先優勢，早早把比賽送終，最後以150：130大勝，同時也慶祝米道頓(Khris Middleton)再度回到場上，這場勝利讓「字母哥」大喜說，「我們這團都回來了。」
安戴托昆波近來因左膝疼痛休息調整，於今天回歸攻下29分12籃板，由於早早進入垃圾時間，因此僅上場27分鐘就夠了，至於米道頓本賽季從傷兵開始，去年12月一度出賽7場，但仍感不適再進傷兵，終於今年首場亮相，從板凳出發上場15分鐘得8分，這對2021年冠軍組合，總算時隔一個月之後再度合體。
看到此景，中鋒洛培茲(Brook Lopez)都感動的說，「看到大家都在一起真是太棒了。」興奮過頭的公鹿隊首節差兩分就平了史上單節最高分紀錄，字母哥說了一句，「我就是想打得積極一點。」
公鹿隊此役獲勝，讓他們成為東區第三支30勝隊伍，落後排名第二76人只有半場勝差，活塞吞4連敗，依舊保持東區爐主寶座。
Giannis in 26 minutes tonight:— NBA (@NBA) January 24, 2023
💪 29 PTS
💪 12 REB
💪 4 AST
Bucks get the W in Detroit. pic.twitter.com/2BWViDlAAI
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