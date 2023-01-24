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NBA／綠衫軍意外落敗中止9連勝 最大剋星竟是弱到爆魔術

聯合新聞網／ 綜合報導
魔術狀元班切羅（左）上籃。 美聯社
魔術狀元班切羅（左）上籃。 美聯社

東區老大「綠衫軍」塞爾蒂克今天作客倒數第三的魔術主場，雖泰托姆(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)合作攻下52分，但魔術「狀元郎」班切羅(Paolo Banchero)23分和5個籃板、卡特(Wendell Carter Jr.)21分11籃板，加上華格納（Franz Wagner）15分，三位年輕球員反而駕馭全場，在下半場魔術逐漸確立兩位數領先優勢，終場以113：98獲勝，中止綠衫軍9連勝，賽季交手竟以3勝1負領先，成了塞爾蒂克最大剋星。

此役，魔術艾薩克（Jonathan Isaac）時隔兩年半復出。首節比賽，魔術搶得先機取得7分領先，次節，魔術雖一度取得14分領先，但塞爾蒂克終於甦醒，反擊一波18：2，將比分差追到僅剩1分。第三節，魔術再次拉開比分，末節比賽，塞爾蒂克再度把分差縮小，靠著班切羅最後率隊打出10：0攻勢奠定勝基。

綠衫軍此役輸球，仍不致於撼動東區老大的地位，至於魔術還是東區倒數第三。

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