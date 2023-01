NBA／綠衫軍意外落敗中止9連勝 最大剋星竟是弱到爆魔術

東區老大「綠衫軍」塞爾蒂克今天作客倒數第三的魔術主場,雖泰托姆(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)合作攻下52分,但魔術「狀元郎」班切羅(Paolo Banchero)23分和5個籃板、卡特(Wendell Carter Jr.)21分11籃板,加上華格納(Franz Wagner)15分,三位年輕球員反而駕馭全場,在下半場魔術逐漸確立兩位數領先優勢,終場以113:98獲勝,中止綠衫軍9連勝,賽季交手竟以3勝1負領先,成了塞爾蒂克最大剋星。

此役,魔術艾薩克(Jonathan Isaac)時隔兩年半復出。首節比賽,魔術搶得先機取得7分領先,次節,魔術雖一度取得14分領先,但塞爾蒂克終於甦醒,反擊一波18:2,將比分差追到僅剩1分。第三節,魔術再次拉開比分,末節比賽,塞爾蒂克再度把分差縮小,靠著班切羅最後率隊打出10:0攻勢奠定勝基。

綠衫軍此役輸球,仍不致於撼動東區老大的地位,至於魔術還是東區倒數第三。

