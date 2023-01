NBA／38歲一尾活龍！場均35分9板7助 詹姆斯奪單周最佳

38歲仍是一尾活龍,這一點湖人球星詹姆斯(LeBron James)做到了!NBA官方公布單周最佳球員,詹姆斯以單周場均35分、9籃板、7助攻的表現,帶領湖人走出低潮,拿下3勝1負戰績表現,勇奪西區單周最有價值球員獎項,這是他本季第二次生涯第67次得獎;至於東區則由公鹿隊球員哈勒戴(Jrue Holiday)獲得。

隨著年紀的增長,詹姆斯表現卻未見走下坡,反而本季為了搶救湖人戰績,越打越出色,上周在隊友戴維斯(Anthony Davis)受傷缺陣下,他更打出本季個人代表性的一周表現,帶領湖人收獲下勝1負,分別擊敗了火箭、灰熊及拓荒者,走出之前3連敗的低潮。他在對火箭一戰攻下48分,為本季個人新高,對國王之戰雖吞下敗戰,但該役罰9中8攻下32分,成為史上第4位生涯至少罰進8000分的球員。

更值得一提的是,昨天對拓荒者之戰,上半場落後25分下,完成大逆轉表現,平了隊史第二大半場落後差距,卻能逆轉贏球的紀錄。即使湖人本季仍在西區後班遊走,但就如他所說,「我們不是擺爛的球隊。」

哈勒戴帶領公鹿隊上周拿到2勝1負,場均得到33.3分、9.3助攻、4.7籃板及1.7抄截,5成7的投籃命中率及4成8三分球命中率。

NBA Players of the Week for Week 14.



West: LeBron James (@Lakers)

East: Jrue Holiday (@Bucks) pic.twitter.com/dXoLsUSeZ6