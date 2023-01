NBA／單節輸32分最後還贏球 詹姆斯：我們不是擺爛的球隊

湖人隊於今天作客排名更爛的拓荒者隊主場,第二節狠狠被對手拉出45:13的攻勢,使得上半場落後多達25分,眼見大勢已去的湖人,卻在下半場如雄獅一般,先是在第三節反攻一破40:20的攻勢,接下第四節再一波35:21,最終完成大逆轉以121:112取勝,在球隊歷經過去6戰吞下4敗低潮之後,總算提振一些士氣,全場攻下37分、11籃板的詹姆斯(Lebon James)都興奮表達,我們可不是擺攔的球隊!

