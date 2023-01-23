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NBA／婚沒結成 籃網西蒙斯向前女友討回百萬美元訂婚戒

聯合新聞網／ 綜合報導
西蒙斯前女友賈瑪。 賈瑪推特
西蒙斯前女友賈瑪。 賈瑪推特

婚沒結成，討回訂婚戒指是否合理？籃網隊球星西蒙斯(Ben Simons)最近結束與英國美女主持人賈瑪(Maya Jama)戀情之後，有媒體報導指出，西蒙斯最近向女方要討回價值百萬美元(約3000萬台幣)的訂婚戒指，引發各方討論，不過，女方已決定大方歸還並表示，「祝他一切順利。」

西蒙斯與這位美女主持人是在2021年耶誕節宣布訂婚的消息，但之後因聚少離多，最終感情生變，訂婚不到一年就結束這段感情，然而賈瑪卻一直沒有歸還訂婚戒指，但據說，最近賈瑪收到西蒙斯的律師信要求歸還，透過法律途徑解決此一問題。

賈瑪表示收到律師信讓她十分震驚，但她也毫不留戀，已安排歸還戒指，讓這段感情徹底畫下句點。

西蒙斯透過律師向前女友討回價值百萬美元訂婚戒指。 法新社
西蒙斯透過律師向前女友討回價值百萬美元訂婚戒指。 法新社

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