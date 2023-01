NBA／快艇雷納德與喬治合體出賽 獨行俠唐西奇雙拳難敵

洛杉磯快艇開打了49場,然而陣中兩大主勢雷納德(Kawhi Leonard)與喬治(Paul George)卻是聚少離多,好不容易兩人今天終於讓人見識到他們健康合體的戰力,雷納德飆出30分、喬治砍21分聯手煙火秀,助隊作客終場以112:98擊敗獨行俠取得二連勝,戰績也追至只落後獨行俠半場勝差,排名西區老六;獨行俠大將唐西奇(Luka Doncic)雖獨力有29分、10籃板表現卻難敵四掌。

此役獨行俠上半場還以54:49領先,但下半場快艇「雷喬連線」發揮,進入第四節取得79分平手局面,最後兩分鐘快艇拉開15分差距奠定勝局。雷納德說,「下半場我們找到進攻節奏,顯然的,我們投進不少球。」下半場快艇命中率提升至五成四,優於上半場三成八。

賽後快艇教頭泰隆魯比出「二」的手勢,「當兩個主力都在場上時,我們就是一些不同的球隊。」算算這才僅是兩人一起在場上第18揚比賽,等於本季超過30場都是缺一角的情況,難怪教頭對此興奮不已。

至於獨行俠近來很悶,近5場輸了4場,近10戰才取得3勝,排名直落至西區第五,教頭基德難掩失望,「我想我們下半季確實表現很平淡,老實說,對手真的比我們好。」

