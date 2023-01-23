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NBA／快艇雷納德與喬治合體出賽 獨行俠唐西奇雙拳難敵

聯合新聞網／ 綜合報導
快艇隊主將雷納德(左)攻下30分。 路透社
快艇隊主將雷納德(左)攻下30分。 路透社

洛杉磯快艇開打了49場，然而陣中兩大主勢雷納德(Kawhi Leonard)與喬治(Paul George)卻是聚少離多，好不容易兩人今天終於讓人見識到他們健康合體的戰力，雷納德飆出30分、喬治砍21分聯手煙火秀，助隊作客終場以112：98擊敗獨行俠取得二連勝，戰績也追至只落後獨行俠半場勝差，排名西區老六；獨行俠大將唐西奇(Luka Doncic)雖獨力有29分、10籃板表現卻難敵四掌。

此役獨行俠上半場還以54：49領先，但下半場快艇「雷喬連線」發揮，進入第四節取得79分平手局面，最後兩分鐘快艇拉開15分差距奠定勝局。雷納德說，「下半場我們找到進攻節奏，顯然的，我們投進不少球。」下半場快艇命中率提升至五成四，優於上半場三成八。

賽後快艇教頭泰隆魯比出「二」的手勢，「當兩個主力都在場上時，我們就是一些不同的球隊。」算算這才僅是兩人一起在場上第18揚比賽，等於本季超過30場都是缺一角的情況，難怪教頭對此興奮不已。

至於獨行俠近來很悶，近5場輸了4場，近10戰才取得3勝，排名直落至西區第五，教頭基德難掩失望，「我想我們下半季確實表現很平淡，老實說，對手真的比我們好。」

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