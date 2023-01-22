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NBA／遭歐拉朱萬批不該投三分 安比德回擊：沒籃球智商

聯合新聞網／ 綜合報導
歐拉朱萬批評安比德投了太多三分。 路透社
歐拉朱萬批評安比德投了太多三分。 路透社

以「夢幻腳步」聞名的NBA傳奇中鋒歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)，近日對曾有他接班人之稱的76人頭號球安比德(Joel Embiid)展開批評，認為他投太多三分外線、浪費了身材優勢。對此「推特王」安比德也挺身回應，直指這位傳奇的想法過時了，甚至是毫無「籃球智商」才會這麼說。

歐拉朱萬日前談到現代籃球的轉變，先是語出驚人表示自己一點都不喜歡當中鋒，如果可以也想打後衛，更多持球時間會讓他更投入比賽。不過回歸中鋒本業，針對越來越多長人「不務正業」投外線，他也以最欣賞的76人中鋒安比德為例提出看法，認為他就是因為配合風潮而浪費了身材天賦。

「他既有技術又有身材優勢，能讓防守者賠上一切，為什麼要執著於投三分球呢？這反而會讓對手更輕鬆！我只有在累的時候才會這麼做，但想贏球不能一開始就這麼安逸待在外線」，歐拉朱萬這麼說。

被點名的安比德則重砲回擊，要這位傳奇名將搞清楚現代比賽的狀況：「自從瑞佛斯(Doc Rivers)執教後，告誡我的第一件事就是要非常清楚自己接球的位置。過去長人大多留在低位要球，但我早就說過了，現在全場都這樣打很容易被包夾，那些老屁股們總是說要一直卡住油漆圈，但別鬧了，現在已經不是80、90年代，不可能靠這方式贏球了，會這麼說完全沒有籃球智商」。

安彼德補充說明，無論球隊主帥或訓練團隊都認為，找到更舒服地接球位置才更重要，「我們研究地很深入，我必須站在哪接球才能成為更好的組織者與得分手，避免被對手包夾阻斷攻勢，這才是更重要的事。」

事實上自從瑞佛斯執教76人後，安比德接球位置就從過去的背框轉為面框，讓他更能洞悉場上狀況，也確實更能主宰比賽，本季依然有33.6分的高檔表現。只可惜西區金塊約柯奇(Nikola Jokic)實在太全能，讓他連兩年只能在MVP票選屈居第二。

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