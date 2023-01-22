NBA／76人雙星缺陣又如何 馬克西帶頭演21分逆轉勝國王

即使雙星安比德與哈登皆因傷缺陣，76人還是能演出逆轉勝！靠著馬克西(Tyrese Maxey)第三節攻下全場32分鐘的15分，帶領球隊克服最多超過21分落後，在驚滔駭浪中以129：127險勝國王，為這波客場連戰拿下完美的5連勝。

國王開賽攻勢順暢壓著76人打，靠赫爾特(Kevin Huerter)在第二節3分10秒命中三分球後，國王以71：50取得全場最大的21分領先。不過76人此後回神，回敬一波14：3攻勢縮小差距，半場結束以64：74落後10分。

76人第三節延續反攻氣勢，終於在6:59秒靠著哈瑞爾(Montrezl Harrell)的三分打追成86平手，國王一度靠著今日投進6顆三分、全場27分的巴恩斯(Harrison Barnes)連得5分要回領先，但已擋不住76人反撲，一波16：5的海嘯攻勢讓他們帶著102：96優勢進入第四節。

末節雙方短兵相接，但76人始終能維持些微領先，即便福克斯(De'Aaron Fox)與赫爾特接連開火讓國王保有贏球希望，可惜巴恩斯關鍵時刻能追平比分的三罰僅中1，沙波尼斯的補籃也失手，最終就以2分惜敗。

對於這場逆轉勝，76人教頭瑞佛斯稱讚這是屬於一場團隊的勝利：「每人上場都能做出貢獻，完美展現了球隊的韌性。」

而本季最佳進步獎大熱門，並在第三節獨得15分帶動球隊逆轉勝的功臣馬克西則說：「前兩節我們被國王帶走進攻節奏，我在半場結束後就告訴隊友，會在第三節打得更積極，而我們確實翻轉了戰局。」

數據方面，國3人得分破20，除了巴恩斯外，福克斯31分9助攻，赫爾特挹注20分，至於沙波尼斯(Domantas Sabonis)則又是一場16分10助攻9籃板準大三元表現；76人則有6人得分上雙，馬克西32分外，哈里斯(Tobias Harris)、哈瑞爾與尼恩(Georges Niang)都有17分貢獻。