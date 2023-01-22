NBA／從美足打回籃球場 溫萊特助太陽奪睽違1個月2連勝

儘管因為傷病問題導致陣容殘破不堪，但太陽在今天出戰溜馬的比賽中靠著替補上陣的奧柯吉（Josh Okogie）攻下24分，以及溫萊特（Ish Wainright）的關鍵發揮，最終以112：107險勝溜馬，拿下睽違一個多月的二連勝。

太陽近期傷兵不斷，包括後場兩大主力保羅（Chris Paul）、布克（Devin Booker）都因傷缺陣，至於先發中鋒艾頓（Deandre Ayton）也因病無法出賽，導致球隊戰力短缺。

不過在今天出戰溜馬的比賽中，太陽其他球員也展現了競爭力，不僅先發的布里吉斯（Mikal Bridges）攻下22分，替本上陣的奧柯吉更扛起進攻重任，全場拿下24分、10籃板、4助攻、4阻攻，其中有11分是在罰球線上拿下。

太陽奧柯吉今日扛起進攻重任，全場拿下24分、10籃板、4助攻、4阻攻。 美聯社

而在2017年選秀落選後，一度打算投奔美式足球懷抱的替補前鋒溫萊特，更是在比賽最後關頭挺身而出，先是在倒數1分10秒時投進關鍵三分球，隨後更助攻給蘭德爾（Jock Landale）輕鬆上籃，幫助太陽最終以5分差距擊敗溜馬。

對於球隊在主力陣容不完整的情況下仍靠著所剩球員贏球，總教練威廉斯（Monty Williams）說：「顯然，這個聯盟很需要人才，但努力打球再加上天賦，也是一個很棒的組合。」

身高6呎5吋、體重235磅的溫萊特，有著寬厚的肩膀與發達的肌肉，過去他更是一名出色的籃球與美足雙棲好手，在2017年選秀落選後他一度考慮轉打美式足球，不過最終仍是投入回到籃球懷抱，對於在幾名主力缺陣的情況下幫助球隊取勝，他說：「我們雖然缺少了他們，但是彼此間建立了信任關係，他們信任我們，所以當他們回來時，我們也會信任他們。」