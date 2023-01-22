NBA／沒當成爭冠拼圖 公鹿與老將伊巴卡協議分手

聯合新聞網／ 綜合報導
公鹿與伊巴卡協議分手。 路透社
公鹿與伊巴卡協議分手。 路透社

前次出賽已是1月2日，本季也只有4.1分與2.8籃板的老將伊巴卡（Serge Ibaka），據根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，已與公鹿達成分手協議，在幫他找到適合交易對象前不會再出賽。

伊巴卡未能在快艇走完於2020年簽下的2年1900萬美元合約，上季季中被交易至公鹿，原被視為爭冠拼圖，可惜因傷無法出賽，季前再與公鹿簽下老將底薪合約，試圖證明自己還能打，可惜卻無法融入體系，出賽16場僅上場11分鐘，各項數據均是14年生涯以來最低，雙方最終好聚好散決定分手。

公鹿近期遭逢傷兵困擾，安戴托昆波已連5場因膝蓋痠痛缺席，米道頓也已傷缺一個月，三巨頭僅剩哈勒戴苦撐，今日不敵騎士加上76人贏球後，已降至東區第三，也僅領先第四的籃網半場勝差，期待能靠伊巴卡的交易價值補強輪替。

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