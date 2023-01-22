NBA／勇士柯瑞推彩繪巴士 助孩童讀書學新知

NBA金州勇士球星柯瑞和妻子艾莎成立的基金會在疫情爆發後推出行動資源車幫助奧克蘭孩童，這輛彩繪巴士不時現身舊金山東灣發放餐點和書籍，為當地小朋友散播歡樂。

從加州舊金山市區開車跨越海灣大橋進入奧克蘭，除了露宿街頭的大批遊民外，有時會看見一輛色彩鮮艷的巴士穿梭街區。這輛巴士不提供載客服務，靠近駕駛側的區域擺滿了兒童書籍，另外半邊則是因應季節變換的新鮮食物，車身外還架著電視和籃球框。

這輛彩繪巴士是美國職籃NBA金州勇士當家球星柯瑞（Steph Curry）和妻子艾莎（Ayesha Curry）創立的基金會訂製的行動資源車，車子主要巡迴在奧克蘭社區，讓當地小朋友在快樂溫飽的環境中學習新知。

根據Welfare Info網站統計，奧克蘭41萬多的人口當中，有14.6%的人是活在貧窮線之下。疫情爆發後，學校改採線上學習，奧克蘭因為缺乏軟硬體資源，孩童面臨學習困境、課業落後。柯瑞希望這輛車能改善當地遇到的困境。

NBA球星柯瑞偶爾現身行動資源車活動，帶給奧克蘭社區孩童和居民驚喜。 中央社（Cruising Kitchens提供）

去年9月彩繪巴士初次和社區民眾及小朋友見面，柯瑞告訴當地媒體說，這輛巴士設計超乎原本想像，有如「變形金剛」。

餐車製造商依照柯瑞和艾莎的想法，設計出這輛能讓孩童邊吃邊玩邊學的巴士。當地的阿拉米達郡食物銀行則負責提供新鮮餐點。

巴士駕駛裴瑞拉（Jason Perreira）說，每當駕駛這台彩繪車行經在高速公路上，身旁的車輛都會不自覺減速跟在車子旁邊。

裴瑞拉2022年冬天把車開到東灣的一座教堂旁，約150名小朋友穿著保暖大衣，排隊領取書本和食物，露出心滿意足的微笑。裴瑞拉也協助發放物資。他接受媒體訪問時說，每回完成駕駛任務晚上都睡得特別好。

金州勇士的球場2019年從奧克蘭遷至舊金山，兩地僅隔著一條海灣，柯瑞一直對奧克蘭有份特殊情感。此外，他自身的求學路因為投身籃壇走得特別辛苦，大三賽季後他參加NBA選秀未能順利完成課業，直到2022年才自母校戴維森學院（Davidson College）畢業，花了整整13年拿到社會學學士，實現對母親的承諾。

基金會希望這輛彩繪巴士每年能發放10萬本書給缺乏資源的孩童，達到寓教於樂的目的。只可惜柯瑞只有在特殊場合才會出現，有時候小朋友到了現場會四處張望，好奇問發送物資的叔叔阿姨說「柯瑞在哪邊？」

但是每回只要柯瑞和艾莎現身，不只小朋友，附近社區的居民都會蜂擁而上，一睹明星風采外，也希望柯瑞能陪他們玩籃球、尬一下球技。但也因此必須動員人力控制群眾，讓夫婦倆開心之餘也有點傷腦筋。