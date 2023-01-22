NBA／趁字母哥不在肆虐禁區 騎士莫布里生涯新高38分獵公鹿

賽前2連敗的騎士今日在主場迎戰東區強權公鹿，把握「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)因膝蓋痠痛連續第五場缺陣良機，在中鋒莫布里(Evan Mobley)肆虐禁區攻下生涯新高38分帶領下，以114：102擊敗公鹿。

安戴托昆波因膝蓋痠痛已連續缺席4場比賽，不過公鹿依然拿下2勝2負成績，且接連擊敗溜馬與暴龍拿下2連勝。不過今日字母哥依然繼續高掛免戰牌，面對禁區戰力雄厚的騎士就吃足苦頭，讓莫布里以27投19中的高命中率攻下生涯新高38分，另有9籃板與3助攻。

事實上公鹿全場仍展現強勢的競爭力，上半場僅以47：50落後三分；易籃再戰後一度被騎士拉出一波12：4攻勢落後雙位數，仍在第三節末縮小僅差5分，並在末節中段一度反超。可惜公鹿的氣勢到此為止，騎士防守加壓帶動反擊，打出一波10：0攻勢要回領先優勢，並就此維持到終場守住主場勝利，中止近期的2連敗；而輸球的公鹿因此掉至東區第三。

騎士除了莫布里一枝獨秀外，後衛葛蘭德(Darius Garland)有21分10助攻2抄截演出，勒佛特(Caris LeVert)也有13分7助攻挹注。公鹿前兩戰贏球功臣哈勒戴(Jrue Holiday)仍維持高檔演出，繳出28分10助攻，長人波提斯(Bobby Portis)則化身射手砍進5記三分球拿到23分，可惜仍無緣贏球。