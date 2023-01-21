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NBA／該進入MVP討論？ 國王新秀盛讚沙波尼斯全能身手

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
沙波尼斯再度上演大三元。 美聯社
沙波尼斯再度上演大三元。 美聯社

國王本季至今能夠出乎意料擠進西區四強之列，穩居聯盟籃板王的沙波尼斯（Domantas Sabonis）表現可說是功不可沒。

在今天對雷霆一戰中，沙波尼斯依然維持質量兼具的穩定發揮，全場送出18分14助攻13籃板，完成本季第5次大三元，生涯累積23次，並列史上第22名。

除此之外，沙波尼斯已經連續21場比賽達成雙十，本季累積34次，領先約柯奇（Nikola Jokic）2次。倘若沙波尼斯最終能夠順利贏得籃板王，他將會是1998-99年的韋伯（Chris Webberr）之後首位獲得籃板王的國王球員。

「他肯定是全明星等級的，」國王首輪新秀穆雷（Keegan Murray）談到沙波尼斯的全能身手，「如果我們可以一直贏下去，他應該要進入年度MVP的討論之中。他真的很特別。」

「沙波尼斯就像我的大哥一樣。他對我的新秀賽季意義重大，我很幸運身邊有這樣的老大哥。」

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