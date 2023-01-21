NBA／菜鳥得分籃板創新高助國王6連勝 主帥：令人驚艷

西區球隊近況最佳的除了金塊和灰熊外，就屬國王了。

灰熊先前是拉出一波11連勝高潮，金塊則是延續9連勝氣勢，至於國王，在今天福克斯（De'Aaron Fox）、穆雷（Keegan Murray）和沙波尼斯（Domantas Sabonis）的強勢發揮下，以118比113力退雷霆，取得6連勝，持續佔據西區第3名席次。

值得一提的是，國王在今年賽季已經兩度打出6連勝佳績，這是他們自2002-03年賽季以來首次在同一賽季中取得兩次至少6連勝的表現。

國王首輪新秀穆雷在第四節獨拿13分，是球隊得以壓制雷霆取得勝利的關鍵。這場比賽他12投10中，包括5記三分球在內，攻下29分14籃板，兩項數據皆創下生涯新高。同時，穆雷也成為球隊自2018-19年以來首位連續完成雙十的新秀。

「穆雷今晚的表現真的是驚艷。他有一些腳步動作讓我印象深刻，忍不住想去看影片重播。我很高興他開始展現出自己所能做的事情。」國王主帥布朗（Mike Brown）說。

福克斯貢獻25分4籃板2助攻，赫爾特（Kevin Huerter）14分6籃板，巴恩斯（Harrison Barnes）11分；沙波尼斯依然維持質量兼具的穩定發揮，全場送出18分14助攻13籃板，完成本季第5次大三元。

雷霆近況其實並不亞於國王，在今天之前他們已經打出4連勝，且在近7場比賽中拿下6勝。亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此戰拿到37分7助攻，喬伊（Isaiah Joe）21分6籃板。