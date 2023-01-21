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NBA／老鷹砲火猛烈勇奪5連勝 墨瑞：我們打得很團結

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
墨瑞(左)第四節發威助老鷹連勝。 路透社
墨瑞(左)第四節發威助老鷹連勝。 路透社

近期狀態出色的老鷹，進攻火力可說是愈加旺盛，今天主場迎戰尼克，老鷹陣中3人破20分，特別是在第四節，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）和墨瑞（Dejounte Murray）聯手拿下20分，帶動球隊單節豪取37分，一舉擊破尼克防線。老鷹最終以139比124取得5連勝。單場139分也是老鷹本季得分第2高。

墨瑞得到29分12助攻6籃板3抄截，楊恩（Trae Young）27分6助攻，杭特（De'Andre Hunter）20分；波格丹諾維奇第四節得到全場14分之中的12分，柯林斯（John Collins）17分9籃板，歐康古（Onyeka Okongwu）14分7籃板3阻攻。

「我們打得很開心。我們就是保持專注，注意一些比賽細節，在攻守兩端去執行比賽計畫。我們打得很團結。這是一個漫長的賽季，你不能讓自己垂頭喪氣，要繼續拚戰下去。在NBA，你可以在另一場比賽完成救贖。我們必須保持下去，展現出飢渴感。」墨瑞說。

楊恩則說，「我知道我們下週還有一些客場要打，因此我們就是確保能在主場拿下勝利，這對我們來說很重要。」

主帥麥克米倫（Nate McMillan）認為球隊在區域聯防上做得很棒。「我認為區域聯防減緩了對手的速度，消耗了他們的時間。我們在這方面做得很棒。」麥克米倫同樣也讚賞了雙衛的火熱狀態。

藍道（Julius Randle）這場比賽攻下32分9籃板6助攻，巴瑞特（RJ Barrett）23分，布朗森（Jalen Brunson）19分9助攻3阻攻2抄截。

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