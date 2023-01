NBA／老鷹砲火猛烈勇奪5連勝 墨瑞：我們打得很團結

近期狀態出色的老鷹,進攻火力可說是愈加旺盛,今天主場迎戰尼克,老鷹陣中3人破20分,特別是在第四節,波格丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)和墨瑞(Dejounte Murray)聯手拿下20分,帶動球隊單節豪取37分,一舉擊破尼克防線。老鷹最終以139比124取得5連勝。單場139分也是老鷹本季得分第2高。

墨瑞得到29分12助攻6籃板3抄截,楊恩(Trae Young)27分6助攻,杭特(De'Andre Hunter)20分;波格丹諾維奇第四節得到全場14分之中的12分,柯林斯(John Collins)17分9籃板,歐康古(Onyeka Okongwu)14分7籃板3阻攻。

29 points and a season-high 12 dimes from @DejounteMurray in the @ATLHawks win! pic.twitter.com/cVwijYGGXR