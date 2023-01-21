NBA／厄文狂轟48分 籃網末節痛擊爵士結束4連敗
面對籃網陷入4連敗困境，厄文（Kyrie Irving）在今天作客鹽湖城的比賽中隻手力挽狂瀾，全場出賽39分鐘，19投18中包括8顆三分球在內，狂轟賽季新高48分，外加11籃板6助攻4抄截的全方位數據，帶領球隊在第四節擊潰爵士，以117比106結束連敗。這也是杜蘭特（Kevin Durant）進入傷兵名單後的首場勝利。
雙方前三節打完形成83比83平手局面，但厄文第四節宛如天神降臨，10投4中，三分球6投4中獨拿21分，只比爵士全隊得分少2分。。
Kyrie went OFF tonight.— NBA (@NBA) January 21, 2023
48 points (18-29 FGM, 8 threes)
11 rebounds
6 assists
4 steals@BrooklynNets W pic.twitter.com/GHlAmRdzx8
克萊斯頓（Nicolas Claxton）9投8中拿到20分5籃板4阻攻，他已經連續11場比賽至少送出3次阻攻，一舉追平布萊德利（Shawn Bradley）在1995-96年創下的隊史紀錄。
奧尼爾（Royce O'Neale）獲得13分6助攻5籃板，西蒙斯（Ben Simmons）6分9籃板5助攻2抄截。
克拉克森（Jordan Clarkson）得到全隊最高29分，還有5助攻4籃板，馬卡南（Lauri Markkanen）三分球10投6中，拿下22分11籃板，塞克斯頓（Collin Sexton）17分。
爵士整個第四節命中率僅有34.8%，對比厄文狂飆下的籃網高命中率，成了比賽勝負分野。
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