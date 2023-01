NBA／獨行俠賽季最低失分 唐西奇率隊痛宰熱火止3連敗

在父親Sasa現場觀戰之下,唐西奇(Luka Doncic)前三節就以20投10中包括5記三分球在內狂砍30分12籃板6助攻,率領獨行俠一舉拉開25分領先優勢,提前奠定贏球基礎。最終,獨行俠在主場以115比90輕鬆痛宰熱火,結束近期的3連敗。

雖然球隊大幅領先,唐西奇第四節仍舊上場打了7分鐘,全場得到34分12籃板7助攻;丁威迪(Spencer Dinwiddie)進帳19分,布拉克(Reggie Bullock)15分;左手拇指骨折的伍德(Christian Wood)從此役開始預計將會缺席多場比賽。

談到唐西奇的全能演出,歐拉迪波(Victor Oladipo)表示「他在需要時,一方面會透過單打去製造犯規獲得取分機會,另一方面也會指揮調動隊友。他今天打得很好,顯然我們需要拿出更好的防守,不僅是對唐西奇,對其他人也是如此。」

Luka was in his 🎒 tonight!



34 PTS

12 REB

7 AST

5 3PM

58.9 FPTS#MFFL pic.twitter.com/siJxeQrUoa