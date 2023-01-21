快訊

台海若開戰 CNN：台灣退役男沒信心上戰場 直言「淪炮灰」

春節連假電器更容易壞？ 台電解析背後原因和化解方法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／獨行俠賽季最低失分 唐西奇率隊痛宰熱火止3連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇再現全能秀。 路透社
唐西奇再現全能秀。 路透社

在父親Sasa現場觀戰之下，唐西奇（Luka Doncic）前三節就以20投10中包括5記三分球在內狂砍30分12籃板6助攻，率領獨行俠一舉拉開25分領先優勢，提前奠定贏球基礎。最終，獨行俠在主場以115比90輕鬆痛宰熱火，結束近期的3連敗。

雖然球隊大幅領先，唐西奇第四節仍舊上場打了7分鐘，全場得到34分12籃板7助攻；丁威迪（Spencer Dinwiddie）進帳19分，布拉克（Reggie Bullock）15分；左手拇指骨折的伍德（Christian Wood）從此役開始預計將會缺席多場比賽。

談到唐西奇的全能演出，歐拉迪波（Victor Oladipo）表示「他在需要時，一方面會透過單打去製造犯規獲得取分機會，另一方面也會指揮調動隊友。他今天打得很好，顯然我們需要拿出更好的防守，不僅是對唐西奇，對其他人也是如此。」

過去3連敗期間，獨行俠場場都讓對方拿到至少130分，也讓總教練基德（Jason Kidd）忍不住重話批評。在這場比賽中，球員有所回應，在首節和第三節合計將熱火命中率壓在33%以下，從而拉開比分差距。熱火整場比賽只拿到90分，是開季以來第3低得分，也是獨行俠本季對手得分最低的一場比賽。

熱火陣中以歐拉迪波的20分為最高，巴特勒（Jimmy Butler）狀態低迷，7投3中僅得到12分，阿德巴約（Bam Adebayo）18分11籃板4助攻，赫洛（Tyler Herro）16分5籃板。

相關新聞

NBA／厄文狂轟48分 籃網末節痛擊爵士結束4連敗

面對籃網陷入4連敗困境，厄文（Kyrie Irving）在今天作客鹽湖城的比賽中隻手力挽狂瀾，全場出賽39分鐘，19投18中包括8顆三分球在內，狂轟賽季新高48分，外加11籃板6助攻4抄截的全方位數據

NBA／勇士四大核心全休 波爾引燃外線火力轟垮騎士

昨天在波士頓歷經延長賽苦戰飲恨輸球的勇士，隨即趕往克里夫蘭準備「背靠背」比賽。勇士賽前決定讓四大主力柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond G

NBA／上半季球衣銷售排行榜 柯瑞力壓詹皇高居榜首

NBA官方公佈2022-23年上半季的球衣銷售和球隊週邊商品銷量排行榜，其中在個人方面，柯瑞（Stephen Curry）的球衣銷量力壓詹姆斯（LeBron James），位居榜首；而在球隊週邊商品銷

NBA／雷納德飆賽季新高36分 波總讚：聯盟最優秀球員之一

在重返聖安東尼奧面對前東家馬刺的比賽中，雷納德（Kawhi Leonard）毫不留情火力全開，以超過7成的命中率飆出賽季個人新高36分，外加7助攻4籃板2抄截，搭配全隊7人得分雙位數的均衡火力，快艇在

NBA／獨行俠賽季最低失分 唐西奇率隊痛宰熱火止3連敗

在父親Sasa現場觀戰之下，唐西奇（Luka Doncic）前三節就以20投10中包括5記三分球在內狂砍30分12籃板6助攻，率領獨行俠一舉拉開25分領先優勢，提前奠定贏球基礎。最終，獨行俠在主場以1

NBA／超越浪花兄弟！ 波爾創勇士最年輕500顆三分球紀錄

在今天勇士作客面對騎士的比賽中，四大主力柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）、維金斯（Andrew Wiggins）在「背靠背

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。