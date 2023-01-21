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NBA／獨行俠賽季最低失分 唐西奇率隊痛宰熱火止3連敗
在父親Sasa現場觀戰之下，唐西奇（Luka Doncic）前三節就以20投10中包括5記三分球在內狂砍30分12籃板6助攻，率領獨行俠一舉拉開25分領先優勢，提前奠定贏球基礎。最終，獨行俠在主場以115比90輕鬆痛宰熱火，結束近期的3連敗。
雖然球隊大幅領先，唐西奇第四節仍舊上場打了7分鐘，全場得到34分12籃板7助攻；丁威迪（Spencer Dinwiddie）進帳19分，布拉克（Reggie Bullock）15分；左手拇指骨折的伍德（Christian Wood）從此役開始預計將會缺席多場比賽。
談到唐西奇的全能演出，歐拉迪波（Victor Oladipo）表示「他在需要時，一方面會透過單打去製造犯規獲得取分機會，另一方面也會指揮調動隊友。他今天打得很好，顯然我們需要拿出更好的防守，不僅是對唐西奇，對其他人也是如此。」
Luka was in his 🎒 tonight!— NBA Fantasy (@NBAFantasy) January 21, 2023
34 PTS
12 REB
7 AST
5 3PM
58.9 FPTS#MFFL pic.twitter.com/siJxeQrUoa
過去3連敗期間，獨行俠場場都讓對方拿到至少130分，也讓總教練基德（Jason Kidd）忍不住重話批評。在這場比賽中，球員有所回應，在首節和第三節合計將熱火命中率壓在33%以下，從而拉開比分差距。熱火整場比賽只拿到90分，是開季以來第3低得分，也是獨行俠本季對手得分最低的一場比賽。
熱火陣中以歐拉迪波的20分為最高，巴特勒（Jimmy Butler）狀態低迷，7投3中僅得到12分，阿德巴約（Bam Adebayo）18分11籃板4助攻，赫洛（Tyler Herro）16分5籃板。
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