NBA／傳伊巴卡與公鹿達成共識 將透過交易尋找新東家

根據報導，公鹿傳出與陣中老將伊巴卡（Serge Ibaka）達成協議，將會為其尋覓新東家，透過交易結束雙方合作關係。

伊巴卡是在2022年休賽期與公鹿達成一年291萬美元的續約協議，不過開季以來，受到傷病影響，顯然他已經是跌出球隊輪替陣容，僅出賽了16場，平均上場時間僅11.6分鐘，得到4.1分2.8籃板；而從11月24日之後，伊巴卡一共更只打了2場比賽，這種情況自然也是他尋求離開的原因之伊。

此外，先前消息也提到，伊巴卡過去兩週都因個人因素缺席比賽，也沒有隨隊出席任何活動。

這是現年33歲的伊巴卡在聯盟征戰的第14個賽季。整個職業生涯至今，伊巴卡一共打了975場例行賽，繳出場均12.2分7.1籃板1.9阻攻的成績。

公鹿目前在交易市場一直積極尋求補強機會，期盼能夠得到一名具運動能力的側翼鋒線來增強進攻。