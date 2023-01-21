NBA／上半季球衣銷售排行榜 柯瑞力壓詹皇高居榜首

NBA官方公佈2022-23年上半季的球衣銷售和球隊週邊商品銷量排行榜，其中在個人方面，柯瑞（Stephen Curry）的球衣銷量力壓詹姆斯（LeBron James），位居榜首；而在球隊週邊商品銷量上，前3名分別是湖人、勇士和塞爾蒂克。

球衣銷售前15名的球星中，排在柯瑞和詹姆斯之後的分別是安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、唐西奇（Luka Doncic）、杜蘭特（Kevin Durant）、莫蘭特（Ja Morant）、泰托姆（Jayson Tatum）、布克（Devin Booker）、安比德（Joel Embiid）、里拉德（Damian Lillard）、楊恩（Trae Young）、小鮑爾（LaMelo Ball）、戴維斯（Anthony Davis）、威廉森（Zion Williamson）、厄文（Kyrie Irving）。

值得注意的是，長年都在排行榜內的76人球星哈登（James Harden），此次統計並未在前15名之中，著實令人意外。

球隊週邊商品銷量排行榜前10名則有湖人、勇士、塞爾蒂克、公鹿、公牛、76人、獨行俠、籃網、太陽、尼克。