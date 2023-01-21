NBA／超越浪花兄弟！ 波爾創勇士最年輕500顆三分球紀錄
在今天勇士作客面對騎士的比賽中，四大主力柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）、維金斯（Andrew Wiggins）在「背靠背」出賽情況下皆休兵。波爾（Jordan Poole）首節就轟進3顆三分球，生涯三分球命中數達到500顆里程碑。
Jordan Poole just became the FASTEST Warrior to hit 500 threes 🎯 pic.twitter.com/1x6LO136jT— Bleacher Report (@BleacherReport) January 21, 2023
根據統計，波爾以23歲又216天成為勇士隊史最年輕達成500顆三分球的球員，先前紀錄是湯普森的24歲又32天，而柯瑞則是在24歲又318天達此關卡。
日前灰狼小將愛德華（Anthony Edwards）才以21歲又165天寫下聯盟最年輕命中500顆三分球的紀錄。
The youngest Dub to EVER reach 500 career threes.— Golden State Warriors (@warriors) January 21, 2023
Keep going, JP ☔️ pic.twitter.com/NiEfP5Z6Mr
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言