NBA／超越浪花兄弟！ 波爾創勇士最年輕500顆三分球紀錄

在今天勇士作客面對騎士的比賽中,四大主力柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)、格林(Draymond Green)、維金斯(Andrew Wiggins)在「背靠背」出賽情況下皆休兵。波爾(Jordan Poole)首節就轟進3顆三分球,生涯三分球命中數達到500顆里程碑。

根據統計,波爾以23歲又216天成為勇士隊史最年輕達成500顆三分球的球員,先前紀錄是湯普森的24歲又32天,而柯瑞則是在24歲又318天達此關卡。

日前灰狼小將愛德華(Anthony Edwards)才以21歲又165天寫下聯盟最年輕命中500顆三分球的紀錄。

