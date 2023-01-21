NBA／超越浪花兄弟！ 波爾創勇士最年輕500顆三分球紀錄

在今天勇士作客面對騎士的比賽中，四大主力柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）、維金斯（Andrew Wiggins）在「背靠背」出賽情況下皆休兵。波爾（Jordan Poole）首節就轟進3顆三分球，生涯三分球命中數達到500顆里程碑。

Jordan Poole just became the FASTEST Warrior to hit 500 threes 🎯 pic.twitter.com/1x6LO136jT — Bleacher Report (@BleacherReport) January 21, 2023

根據統計，波爾以23歲又216天成為勇士隊史最年輕達成500顆三分球的球員，先前紀錄是湯普森的24歲又32天，而柯瑞則是在24歲又318天達此關卡。

日前灰狼小將愛德華（Anthony Edwards）才以21歲又165天寫下聯盟最年輕命中500顆三分球的紀錄。