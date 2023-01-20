NBA／理解為何長人越來越全能 歐拉朱萬：傳統中鋒很無聊
名人堂傳奇中鋒歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）以「夢幻步伐」聞名於世，退休後有許多後輩都向他學習中鋒技術，不過他近日受訪時卻語出驚人，稱自己根本不喜歡打中鋒。
目前聯盟越來越多長人具備外線投射能力及持球能力，例如籃網巨星杜蘭特（Kevin Durant）、金塊兩屆MVP得主約柯奇（Nikola Jokic）以及即將進入聯盟的法國新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama），對此歐拉朱萬在接受《體育畫報》訪問時也提出他的看法。
「我完全理解為何比賽會變成現在這樣，傳統中鋒的比賽很無聊，我也不想當中鋒，我想像後衛一樣控球。當我在休賽季打球時，搶到籃板不會給後衛，那樣比較好玩，會更投入其中。」歐拉朱萬說。
歐拉朱萬生涯以中鋒的身分入選12次NBA全明星賽、12次獲選年度最佳陣容、9次年度最佳防守陣容，1993-94賽季拿下MVP，也曾幫助火箭連2年拿到總冠軍，是許多中鋒球員的典範。
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