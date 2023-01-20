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NBA／勇士「死亡五小」發揮成效？柯爾：會繼續使用

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士主帥柯爾。 美聯社
勇士主帥柯爾。 美聯社

勇士近期傷兵陸續回歸，主帥柯爾（Steve Kerr）也大膽變陣，讓湯普森（Klay Thompson）與波爾（Jordan Poole）共同先發，格林（Draymond Green）取代魯尼（Kevon Looney）擔任先發中鋒，這個決定讓勇士差點贏下這場比賽，柯爾賽後也表示，「會繼續使用這套陣容。」

談到變陣的決定，柯爾表示，「我打算繼續在開場使用小球陣容。我們目前勝率50%左右，想要嘗試不一樣的東西。這套陣容在面對塞爾蒂克時，可以打出爆發力，因為對方很多大型側翼球員，我們必須拉開空間。」

這場比賽勇士在第三節拉開領先優勢，卻在第四節最後關頭被布朗（Jaylen Brown）三分球追平比數，進入延長賽後吞敗，對此柯爾表示，「很失望我們沒有守住比賽，我知道我們原本可以做到，但現在輸總比在季後賽輸還要好。」

塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）也坦言這只是一場例行賽，而不是季後賽，「我們去年沒有贏，沒有把冠軍帶回來，不能回到過去改變這事實，這不是重新比一場冠軍賽，只是一場普通的比賽。」

勇士 塞爾蒂克

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