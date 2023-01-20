NBA／「不想40歲還在打球」勇士格林規劃4年後退休
32歲的勇士前鋒格林（Draymond Green），在2012年選秀會第35順位被勇士選中，本季是他職業生涯第11個賽季，日前他上廣播節目時卻表示，「將在4年後退休。」
格林與「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）的三人組合，在這11季拿到4座冠軍，不過格林卻表明自己將在4年後退休，「我今年32歲，老實說我不想在40歲時打籃球，我只打算再打4年，15（季）是我的神奇數字。我希望能享受生活，把機會留給年輕球員。」
格林也預期自己未來幾年會遭遇一些傷病，「過去一年來我越來越清楚15是正確的數字，我不希望在球場上比別人還差，不能只是在板凳席上數鈔票。我相信自己的身體還能打4年，我會盡全力來實現這個目標，設定結束的日期很美好，還有4個夏天要努力工作。」
格林本季出賽41場，平均能貢獻8.0分、7.1籃板、6.8助攻，三分球命中率32.9%也是繼2015-16賽季後最佳的表現。
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