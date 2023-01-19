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NBA／湖人不敵國王近5戰吞4敗 詹姆斯：沒有犯錯空間

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人球星詹姆斯(左)。 路透社
湖人球星詹姆斯(左)。 路透社

國王當家中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）因病缺陣，湖人卻沒把握住機會，今日在主場仍不敵國王，吞下近5場的第4敗。湖人球星詹姆斯（LeBron James）受訪時也強調，「球隊沒有犯錯空間。」

湖人最近3場失利總共只輸10分。對此湖人主帥漢姆（Darvin Ham）表示，「在比賽後期，我們被犯規沒有哨音。我們關鍵時刻時必須和時間賽跑，球員在投籃、傳球及突破的時候都太優柔寡斷。」

詹姆斯也坦言，「我們是一個沒有犯錯空間的球隊，必須打出之前的比賽方式，嘗試打出沒有發生失誤的比賽。」

本場比賽沙波尼斯缺陣，國王仍順利取勝，登上西區第3。對此國王主帥布朗（Mike Brown）表示，「這是一場很好的勝利，我一整年都在說，這是一支具備深度的球隊。」

布朗也特別點名福克斯（De'Aaron Fox）的表現，「沙波尼斯是我們進攻核心，福克斯挺身而出真的太棒了，當球隊遭遇低潮時，是他讓我們回到比賽狀態，當分差接近時，他又幫忙拉開分差。」

湖人 LeBron James

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