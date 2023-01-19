NBA／約柯奇繳大三元成隊史助攻王 金塊教練：7呎史塔克頓

金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）已連續2季奪下MVP，本季球隊二當家穆雷（Jamal Murray）傷癒回歸，球隊戰績一飛衝天，目前位居西區龍頭。今日對上灰狼一戰，約柯奇又繳出31分11籃板13助攻的大三元表現，幫助金塊以122：118收下勝利，賽後他也成為隊史助攻王。

金塊近期繳出8連勝，以32勝13敗位居西區龍頭。本場比賽結束後，約柯奇生涯累積3686次助攻，超越金塊名將英格利許（Alex English）的3679次，成為隊史助攻王。另外約柯奇場均貢獻25.1分、11.0籃板、9.9助攻，只差0.1助攻就能達到場均大三元。

本場比賽灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）因傷缺陣，約柯奇在禁區予取予求，加上穆雷也挹注28分，幫助金塊在末節逆轉灰狼。

約柯奇全場13次助攻有6次出現在末節，對此金塊代理總教練艾德曼（David Adelman）也不禁讚嘆：「他7呎（約213公分）的身體裡，有著史塔克頓（John Stockton，NBA歷史助攻王）的腦袋。」