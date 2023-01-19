NBA／傳巫師有意送走八村壘 有信心休賽季留住庫茲瑪
根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，巫師正在兜售現年24歲的日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura），有不少西區球隊有興趣得到他。巫師也很有信心留下陣中另一名前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）。
八村壘本季場均能貢獻12.9分、4.4籃板，是巫師固定輪替球員，不過目前巫師前鋒陣容有些擁擠，且八村壘即將在休賽季成為非受限自由球員，所屬球隊有權在休賽季匹配其他球隊提出的合約報價，因此還存在一些交易價值。
另外該報導也指出，巫師有信心留下即將成為自由球員的庫茲瑪，因此不擔心八村壘離隊，若交易達成反而能讓巫師在薪資空間上更有彈性，以補強其他位置的球員。
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