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NBA／亞當斯補籃+布魯克斯火鍋阻殺 灰熊退騎士豪取11連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
灰熊慶祝勝利。 路透社
灰熊慶祝勝利。 路透社

騎士今日客場踢館灰熊，卻傳出壞消息，當家球星米契爾（Donovan Mitchell）疑似左腹股溝拉傷缺陣，不過比賽卻仍打得相當刺激，灰熊靠著中鋒亞當斯（Steven Adams）致勝補籃，以及前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）最終火鍋阻殺對手最後攻勢，終場以115：114擊退灰熊，也將連勝紀錄推進至11場。

騎士開局就給灰熊下馬威，打出13：4的攻勢，不過灰熊也迅速振作，持續追趕比分，首節打完反而取得1分領先。第二節灰熊再接再厲，單節灌進37分，半場結束前取得7分領先。

第三節灰熊熄火，騎士在本節末段成功反超比分。雙方第四節一路激戰到最後一刻，比賽時間剩17.1秒時，灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）上籃取分不成，一旁的亞當斯撿到進攻籃板，穩穩放進2分，取得1分領先。

騎士最後一攻交給葛蘭德（Darius Garland），卻被布魯克斯火鍋阻擋，終場灰熊就以115：114擊退騎士。

莫蘭特全場拿到24分8助攻，貝恩（Desmond Bane）25分，亞當斯13分10籃板，替補艾爾達瑪（Santi Aldama）16分。

騎士的部分，葛蘭德24分14助攻，頂替米契爾先發的勒佛特（Caris LeVert）23分，莫布里（Evan Mobley）18分15籃板。

灰熊 騎士

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