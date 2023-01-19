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籃球／林書豪公佈婚訊 兩年前就與太太就秘密完婚

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林書豪公布婚訊。 林書豪臉書
林書豪公布婚訊。 林書豪臉書

「豪小子」林書豪在今天於個人社群網站上宣布婚訊，他透露早在兩年前已經與太太舉辦了一場溫馨且神聖的儀式，「我很感激能找到一個能夠深愛著我一切的人，擁抱我獨特的人生，並且願意和我一起度過。」

林書豪公佈婚訊全文：

「關於一夕成名有件很有趣的事，那就是沒人會教你該如何去應對。當然我很感激能擁有這麼一段瘋狂的旅程，但我十分明白當我結婚以後，我會竭盡所能地讓我的私生活保持神聖且忠於自我。

當我堅信要守護我生活裡比較私人的一面的時候，同時也很為難沒有辦法跟大家分享我生命中如此重大的一個改變。在一起許多年之後，我和我的太太在兩年前完成了婚禮，那是一場溫馨且神聖的儀式，也是我人生有史以來最高光的時刻。我很感激能找到一個能夠深愛著我一切的人，擁抱我獨特的人生，並且願意和我一起度過。

祝願新的一年裡滿是健康，與所愛之人的相處，以及各種喜悅點滴。我們全家在此祝福大家新春快樂！」

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