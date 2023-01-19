籃球／林書豪公佈婚訊 兩年前就與太太就秘密完婚

「豪小子」林書豪在今天於個人社群網站上宣布婚訊，他透露早在兩年前已經與太太舉辦了一場溫馨且神聖的儀式，「我很感激能找到一個能夠深愛著我一切的人，擁抱我獨特的人生，並且願意和我一起度過。」

當我堅信要守護我生活裡比較私人的一面的時候，同時也很為難沒有辦法跟大家分享我生命中如此重大的一個改變。在一起許多年之後，我和我的太太在兩年前完成了婚禮，那是一場溫馨且神聖的儀式，也是我人生有史以來最高光的時刻。我很感激能找到一個能夠深愛著我一切的人，擁抱我獨特的人生，並且願意和我一起度過。

祝願新的一年裡滿是健康，與所愛之人的相處，以及各種喜悅點滴。我們全家在此祝福大家新春快樂！」