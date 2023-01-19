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NBA／唐西奇首節飆分卻後繼無力 老鷹楊恩穩定發揮退獨行俠

聯合新聞網／ 綜合報導
老鷹楊恩(左)與唐西奇(右)。 路透社
老鷹楊恩(左)與唐西奇(右)。 路透社

獨行俠唐西奇（Luka Doncic）、老鷹楊恩（Trae Young）兩位同梯球星今日再度正面對決，唐西奇首節爆發後熄火，老鷹靠著全隊多點開花，加上楊恩比賽末段的穩定發揮，終場以130：122擊退獨行俠，收下近期的4連勝，獨行俠則苦吞3連敗。

首節唐西奇手感發燙，個人獨得19分，不過老鷹團隊火力更兇猛，轟進40分力壓獨行俠全隊的37分。第二節雙方火力皆下滑，老鷹一路保持些微優勢，半場打完以65：62領先。

第三節戰況出現改變，獨行俠在比賽前半段打出10：0的攻勢突破僵局，反而換老鷹在後頭追趕分差，所幸老鷹本節最後一波攻勢，楊恩與中鋒卡佩拉（Clint Capela）完成空中接力，將戰局再度逆轉，帶著1分領先進入末節。

末節戰況持續膠著，獨行俠在最後兩分鐘只落後1分，沒想到老鷹墨瑞（Dejounte Murray）先投進三分球，隨後獨行俠連三波進攻失利，楊恩再補刀攻進兩分，時間剩41.1秒，老鷹取得126：120領先。

隨後獨行俠先攻進2分，再使用犯規戰術凍結時間，不過楊恩連續4罰命中，鎖定勝局，終場老鷹就以130：122擊敗獨行俠。

老鷹表現最好的是墨瑞，全場拿到30分7籃板、楊恩16分12助攻、柯林斯（John Collins）19分，卡佩拉16分，全隊總計8名球員得分上雙。

獨行俠的部分，唐西奇攻下30分8助攻，但出現7次失誤。伍德（Christian Wood）22分9籃板，丁威迪（Spencer Dinwiddie）20分7助攻，布拉克（Reggie Bullock）18分。

老鷹 Trae Young 獨行俠 Luka Doncic

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