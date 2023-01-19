快訊

家裡有礦嗎？他繪「填志願連連看」替學測生解惑 網讚：可惜晚10年看到

研究稱素食者BMI低、肌肉狀況差 營養師教你如何改善避免骨鬆

烏克蘭「黃色廚房」被反艦飛彈轟炸 凸顯俄精準武器不足窘境

NBA／傳唐西奇要求陣容補強 獨行俠老闆立刻否認

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠當家球星唐西奇。 路透社
獨行俠當家球星唐西奇。 路透社

獨行俠在去年休賽季失去後衛布朗森（Jalen Brunson），也讓當家球星唐西奇（Luka Doncic）的進攻負擔越來越重，根據消息指出，唐西奇希望獨行俠能在交易截止日前補強陣容。

唐西奇本季場均出手22.8次、得到33.8分兩項數據皆創生涯新高，陣中除了丁威迪（Spencer Dinwiddie）外，沒有太多隊友能幫他分擔發起進攻的任務。儘管目前獨行俠以24勝21敗位居西區第5，但對於渴望爭冠的唐西奇來說，這樣的戰績可能說不上及格。

根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）的報導，過去不會對球隊陣容提出意見的唐西奇，已告知球隊，希望球隊高層能在2月10日交易大限前升級陣容。

不過獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）立刻否認這項消息，「麥克馬洪錯了，唐西奇從未建議、詢問、要求及討論過陣容改變，他和總管哈里森（Nico Harrison）的關係很好，每天都在交談，他知道我們正在做的事，也非常支持。」

獨行俠 Luka Doncic

相關新聞

NBA／傳唐西奇要求陣容補強 獨行俠老闆立刻否認

獨行俠在去年休賽季失去後衛布朗森（Jalen Brunson），也讓當家球星唐西奇（Luka Doncic）的進攻負擔越來越重，根據消息指出，唐西奇希望獨行俠能在交易截止日前補強陣容。 唐西奇本

NBA／生涯交手8對父子檔 詹皇20年不老傳奇見證歷史

38歲的詹姆斯（LeBron James）今年邁向生涯第20個賽季，不少剛進聯盟的球員可能都是在他新秀年前後才出生，更別說詹姆斯曾經和這些「小朋友」的父親交手過。 詹姆斯日前對火箭飆出驚人的48

NBA／公牛三劍客都能被交易 全隊剩卡魯索是非賣品

公牛本季戰績不如預期，還曾出現球員爭執事件，根據消息指出，公牛將在交易截止日前成為賣家，除了後衛卡魯索（Alex Caruso）外，其他球員都有可能成為交易籌碼。 根據公牛記者考莉（Joe Co

NBA／尼克賤賣瑞迪許 傳湖人、公鹿及獨行俠有興趣

尼克前鋒瑞迪許（Cam Reddish）在沒有傷病的情況下被尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）冷凍，上次出賽是去年12月4日。因此關於他的交易傳言也甚囂塵上，根據消息指出，尼克已經降價求售，

NBA／約柯奇全能秀附帶驚人命中率 張伯倫後史上第2人

持續火燙狀態的約柯奇（Nikola Jokic），面對拓荒者又繳出36分12籃板10助攻的全方位數據，本季累積13次大三元，生涯達到89次；此外，這是約柯奇生涯第17次得分達30分的大三元，與魔術強森

NBA／金塊喜迎7連勝 約柯奇：防守嚴密成贏球關鍵

丹佛金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）繳出本季第13次「大三元」，率隊擊退由里拉德（Damian Lillard）狂砍44分帶領下的波特蘭拓荒者，終場以122比113笑納7連勝。 法新社

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。