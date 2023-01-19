NBA／傳唐西奇要求陣容補強 獨行俠老闆立刻否認

獨行俠在去年休賽季失去後衛布朗森（Jalen Brunson），也讓當家球星唐西奇（Luka Doncic）的進攻負擔越來越重，根據消息指出，唐西奇希望獨行俠能在交易截止日前補強陣容。

唐西奇本季場均出手22.8次、得到33.8分兩項數據皆創生涯新高，陣中除了丁威迪（Spencer Dinwiddie）外，沒有太多隊友能幫他分擔發起進攻的任務。儘管目前獨行俠以24勝21敗位居西區第5，但對於渴望爭冠的唐西奇來說，這樣的戰績可能說不上及格。

根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）的報導，過去不會對球隊陣容提出意見的唐西奇，已告知球隊，希望球隊高層能在2月10日交易大限前升級陣容。

不過獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）立刻否認這項消息，「麥克馬洪錯了，唐西奇從未建議、詢問、要求及討論過陣容改變，他和總管哈里森（Nico Harrison）的關係很好，每天都在交談，他知道我們正在做的事，也非常支持。」