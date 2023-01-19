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NBA／尼克賤賣瑞迪許 傳湖人、公鹿及獨行俠有興趣

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克前鋒瑞迪許(右)。 法新社
尼克前鋒瑞迪許(右)。 法新社

尼克前鋒瑞迪許（Cam Reddish）在沒有傷病的情況下被尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）冷凍，上次出賽是去年12月4日。因此關於他的交易傳言也甚囂塵上，根據消息指出，尼克已經降價求售，只要1張二輪選秀籤就能得到他。

瑞迪許進入聯盟前與威廉森（Zion Williamson）、巴瑞特（RJ Barrett）是杜克大學同學，由於三人天賦都相當驚人，而有「杜克三王」的稱呼。瑞迪許也順利在2019選秀會被老鷹以第10順位選中。他原先被老鷹視為重建核心，表現卻大起大落，去年老鷹將他送往尼克後，上場時間銳減，近期更是連上場機會都沒有。

根據知名記者史坦（Marc Stein）報導，尼克正積極兜售瑞迪許，要價從2張二輪籤降至1張二輪籤。除了原先傳出湖人公鹿有意外，獨行俠也加入瑞迪許爭奪戰，不過尼克希望能從這筆交易中，得到獨行俠射手布拉克（Reggie Bullock）。

23歲的瑞迪許擁有出色的運動能力及身體素質，本季出賽20場，場均8.4分、1.6籃板、1.0助攻，投籃命中率44.9%，三分球命中率30.4%。

尼克 湖人 公鹿 獨行俠

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