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NBA／生涯交手8對父子檔 詹皇20年不老傳奇見證歷史

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯續寫不老傳奇。 美聯社
詹姆斯續寫不老傳奇。 美聯社

38歲的詹姆斯（LeBron James）今年邁向生涯第20個賽季，不少剛進聯盟的球員可能都是在他新秀年前後才出生，更別說詹姆斯曾經和這些「小朋友」的父親交手過。

詹姆斯日前對火箭飆出驚人的48分，比賽中火箭探花史密斯（Jabari Smith Jr.）還特別向詹姆斯說道，「你在NBA的首場比賽就是對上我老爸。」這讓詹皇感到十分驚喜，忍不住笑了出來。而場邊觀戰的史密斯父親也是和詹姆斯寒暄了一番。

當年18歲的詹姆斯以前所未有的驚人關注度棄學踏上NBA戰場，他的首場NBA比賽就是在2003年10月29日作客沙加緬度，並且拿下25分9助攻6籃板4抄截。當時史密斯（Jabari Smith）的父親就是國王的替補球員，不過該場比賽他並未上場。

對於能夠和這些父子檔球員先後對戰，詹姆斯也表示：「這感覺很特別，自我開始打球以來，我扛住了時間的考驗，能夠和這些父子檔一起競爭。」

國外媒體還特別彙整了詹姆斯生涯所交手過的父子檔，總共有8組，分別如下：

老布朗森（Rick Brunson）＆小布朗森（Jalen Brunson）

※ 詹皇首次與老布朗森交手：2003年12月20日

※ 詹皇最近一次交手小布朗森：2022年3月1日

葛里芬（Adrian Griffin）＆小葛里芬（AJ Griffin）

※ 詹皇首次與葛里芬交手：2004年2月25日

※ 詹皇最近一次交手小葛里芬：2023年1月6日

馬丁（Kenyon Martin）& 小馬丁（Kenyon Martin Jr.）

※ 詹皇首次與馬丁交手：2004年1月2日

※ 詹皇最近一次交手小馬丁：2023年1月16日

「手套」裴頓（Gary Payton）&小裴頓（Gary Payton II）

※ 詹皇首次與裴頓交手：2004年1月12日

※ 詹皇最近一次交手小裴頓二世：2022年2月12日

「大狗」羅賓森（Glenn Robinson）＆羅賓森3世（Glenn Robinson III）

※ 詹皇首次與「大狗」羅賓森交手：2003年12月19日

※ 詹皇最近一次交手羅賓森3世：2020年3月3日

史密斯（Jabari Smith）＆小史密斯（Jabari Smith Jr.）

※ 詹皇首次與史密斯交手：2004年12月22日

※ 詹皇最近一次交手小史密斯：2023年1月16日

崔蘭特（Gary Trent）＆小崔蘭特（Gary Trent Jr.）

※ 詹皇首次與崔蘭特交手：2003年11月21日

※ 詹皇最近一次交手小崔蘭特：2022年3月18日

華克（Samaki Walker）&華克（Jabari Walker）

※ 詹皇首次與華克交手：2004年4月9日

※ 詹皇最近一次交手華克：2022年11月30日

至於詹姆斯和老萊斯（Glen Rice）、小萊斯（Glen Rice Jr.）父子檔也曾相遇過，詹姆斯和老萊斯是在2003年11月18日首次碰頭，不過小萊斯在巫師期間雖然多次遇上當時效力熱火的詹姆斯，但可惜的是這幾場比賽他都沒有上場。

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